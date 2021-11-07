Иномарку за 2,9 млн собирается приобрети детская областная больница Ростова

Салон должен быть оборудован мультимедийной системой и сидениями с подогревом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Областная детская больница в Ростове планирует закупить для собственных нужд автомобиль Toyota Camry за 2,9 млн рублей. Информацию об этом медучреждение опубликовало на сайте госзакупок.

Судя по документации, собираются приобрести пятиместный седан. Цвет машины - белый перламутр, максимальная мощность - не более 200 л.с. Салон должен быть оборудован мультимедийной системой, USB-разъемами для телефонов и сидениями с подогревом.

Итоги этого аукциона подведут 15 ноября 2021 года. Оплачивать намерены «за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». К слову, одновременно с этой закупкой учреждение объявляло тендер на еще один такой же автомобиль, но потом это решение отменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соцзащита Октябрьского района приобретет новую Lada Granta за 618,5 тысяч рублей

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства региона (подробности)