Для ликвидации свалки на улице Пескова в Ростове потребуется 7,7 миллиона рублей

В Ростове ликвидируют еще одну свалку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти донской столицы приняли решение избавиться от очередной несанкционированной городской свалки. На эти нужды планируется потратить 7,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Все желающие поучаствовать в нем могут подать свои заявки до 8 ноября. После работы комиссии будет определен победитель, которому будет предстоять устранить свалочный очаг на улице Пескова, 17.

Финансирование работ будет осуществляться из городского бюджета. Сроки выполнения в материалах не значились.

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Желающие принять участие в тендере могут подать заявки до 29 ноября.