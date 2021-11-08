Отключение света в Ростове-на-Дону 8 ноября 2021 года: без электричества останутся десятки горожан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 8 ноября, с 8 до 16 часов электричество отключат на просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Малюгиной 220/84, 232, 236; просп. Кировский 79/236; пер. Университетский 78 «Г», 84.

С 9 до 17 часов света не будет на ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-27, 6-26; ул. 20-я линия 8-14, 7-11; ул. 22-я линия 16-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б; ул. Страны Советов 14-38.

С 9 до 18 часов отключения ожидаются на ул. Подтелкова 33-49; ул. Таврическая 1-31, 2-20; пер. Джамбульский 4, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-43, 2-46.

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