Ростовчан на новой неделе ждут проливные дожди и первые морозы

В Ростове ожидается дождь и мороз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донскую столице на предстоящей неделе ожидают проливные дожди, сразу после которых ударят первые морозы. Такие прогнозы дали синоптики донского гидрометцентра.

Уже в ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до -3 градусов. С утра ожидается небольшой дождь и непроглядный туман. Но уже во второй половине дня воздух может прогреться до +14 градусов. Скорость ветра временами будет достигать 5-10 метров в секунду.

Во вторник на донскую столицу обрушится настоящий ливень. Температура будет не выше +7 градусов. А уже в ночь на среду ростовчанам стоит ожидать мороза в -4 градуса. Автомобилистам стоило бы задуматься о замене резины, поскольку к четвергу столбики термометров уйдут в минус до семи градусов. Стоит отметить, что скорость ветра при всем этом останется прежней, но возможен туман.

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