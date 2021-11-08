Ветер прогнозируют западный и юго-западный 5-10 м/с Фото: Василий Вахрин

Сегодня, 8 ноября, на юге Ростовской области потеплеет до +17. Средняя дневная температура по региону составит от +8 до +13 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В течение дня местами ожидается небольшой дождь. В основном будет облачно с прояснениями. Ветер прогнозируют западный и юго-западный 5-10 м/с. Ночью температура воздуха в отдельных районах может понизиться до +3 градусов.

Жителей Дона также предупреждают, что в северо-восточных и юго-восточных районах сейчас сохраняется высокая пожароопасность 4 класса.

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