9 ноября на весь день отключат воду в Первомайском районе Ростова

Ресурс не будет подавать с 8.30 до полуночи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 ноября на весь день отключат воду в Первомайском районе донской столицы. Ресурс не будет поступать в краны местных жителей с 8.30 до полуночи. Об этом предупреждает «Ростовводоканал».

Так, снабжение прекратят в границах: от 50 лет РСМ до Загребаева, от Киргизской до Вятской, от Загребаева до Беломорской и от Киргизской до Белорусской.

Воду также будут подавать с пониженным давлением в на Киргизской от дома № 1 до дома № 19, на Троллейбусной и Орской от Троллейбусной до Механизаторов.

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