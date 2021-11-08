К утру 8 ноября в Ростовской области подтвердили еще 649 случаев COVID-19

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 13112 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки подтвердили 649 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3837. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 199. Далее идут Волгодонск - 33, Шахты - 31, Таганрог - 29, Новочеркасск - 25, Аксайский район - 18, Азовский район - 17, Азов - 16, Батайск - 15, Новошахтинск - 14, Белокалитвинский район - 11, Сальский район - 11, Неклиновский район - 10.

По 9 случаев в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе, по 8 в городе Гуково, в Егорлыкском, Красносулинском, Песчанокопском и Усть-Донецком районах. Меньше всего положительных тестов подтвердили в городе Зверево, Пролетарском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 5324 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 395.

За сутки зарегистрировали еще 20 умерших с COVID-19. Это 9 женщин 51, 60, 69, 70, 81, 82, 85, 92 лет и 11 мужчин 63, 68, 70, 73, 75, 76, 79, 80, 83, 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7963 жителя Дона.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 13112 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 324,64.

Прививки от новой коронавируса сделали уже 1725,41 тысячи человек, за сутки - 6481. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1640,32 тысячи человек, за сутки - 1100.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 8 ноября будут работать все донские детсады

Об этом рассказала руководитель пресс-службы губернатора Ирина Четвертакова (подробности)