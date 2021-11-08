8 ноября в Таганроге вынесут приговор по делу о массовом отравлении таллием

Слушания в эти минуты проходят в городском суде Таганрога Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 8 ноября, в Ростовской области вынесут окончательный приговор по делу об отравлении таллием на ТАНТК имени Бериева. Слушания в эти минуты проходят в городском суде Таганрога.

Подозреваемый - бывший инженер предприятия. Ранее прокуратура потребовала для мужчины 8 лет тюрьмы.

Известно, что специалиста задержали еще в апреле 2018 года. Сначала он дал признательные показания, но затем от них отказался.

По официальной версии, мужчина поссорился с сотрудником из юридического отдела и решил проучить его. Для этого в своем гараже из припоя он получил таллий, который подсыпал в бутыли с водой. После этого отравились сам обидчик мужчины и еще несколько десятков человек.

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