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Общество8 ноября 2021 13:56

Школы Ростовской области возобновят работу с 10 ноября

Сейчас дети еще на каникулах
Ангелина СКИБА
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Дополнительные кружки будут работать в дистанционном формате

Дополнительные кружки будут работать в дистанционном формате

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Ростовской области должны возобновить работу с 10 ноября. Именно до этой даты в регионе продлили осенние каникулы. Однако власти все же оставили за образовательными учреждениями право регулировать начало занятий по своему усмотрению.

Также с сегодняшнего дня, с 8 ноября, вновь открыли все детские сады. До этого, на нерабочей неделе, донских малышей принимали только в 574 дежурных группах.

Решение по дополнительному образованию не меняли - уроки с детьми будут проводить в дистанционном формате до конца этого месяца. Это было ранее прописано в решении властей.

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