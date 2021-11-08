Глава администрации Ростова принял участие в переписи населения

Перепись уже прошли более 972 тысяч ростовчан. Фото: сайт администрации Ростова

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко принял участие в переписи населения. По мнению сити-менеджера, поддержка этой акции - «такой же важный и ответственный шаг, как и голосование на выборах».

- Благодаря данным о численности населения и качестве жизни, принимаются важные государственные решения: формируются бюджеты, планируются меры соцподдержки, реализуются образовательные и инфраструктурные проекты, - написал на своей странице в Instagram Алексей Логвиненко.

Глава администрации лично оценил комфортные условия и безопасность при посещении в МФЦ.

- Процесс занимает совсем немного времени, людям не приходится стоять в очередях, соблюдаются санитарные нормы, - отметил Алексей Логвиненко.

На сегодняшний день перепись уже прошли более 972 тысяч ростовчан. Некоторые посетили стационарные участки, их в городе 352, в том числе 13 в МФЦ. К другим жителям донской столицы домой приходили переписчики. Кроме того, более 160 тысяч человек самостоятельно заполнили анкеты на сайте «Госуслуг».

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Поддержать акцию можно в интернет-фромате на портале «Госуслуги» до 14 ноября (подробности)