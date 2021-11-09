Погода в Ростове-на-Дону на 9 ноября 2021: подробный прогноз гидрометцентра

В донской столице ожидается +9 - +11 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 9 ноября 2021: публикуем подробный прогноз на вторник. Синоптики прогнозируют холодную, дождливую погоду.

По данным донского гидрометцентра, температура составит + 9 — 11 градусов. Днем ожидается сильный дождь. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области пройдет небольшой и умеренный дождь, в отдельных — сильный дождь. Ветер может усиливаться до 5 — 10 метров в секунду. Средняя температура по области — +6 — 11 градусов. По югу ожидается до +14, по северу при прояснениях — до нуля градусов.

В северо-восточных и юго-восточных районах возможен высокий уровень пожароопасности — четвертый класс.