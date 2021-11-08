Столкнулись «ВАЗ-21101» и Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Два водителя пострадали в ДТП на трассе Волгодонск - Зимовники в Ростовской области. Это произошло сегодня, 8 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария случилась еще утром, около 8 часов. Предварительно, 21-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-21101» попытался обогнать авто, которое было перед ним, но не успел. Начал спешно тормозить. Машину занесло на встречную полосу и она столкнулась с Hyundai Accent под управлением 41-летнего мужчины.

Сейчас по факту аварии правоохранители проводят проверку. Автовладельцев просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8-летняя девочка и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе Ростов - Таганрог

Столкнулись Honda и Toyota (подробности)