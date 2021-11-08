Как переболевшим COVID-19 с отрицательным тестом получить QR-код в Ростовской области

В донском регионе за стуки выявили еще 649 случаев заболевания COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переболевшие коронавирусом жители Ростовской области при отрицательных тестах на инфекцию могут получить QR-код. О том, как это сделать, пояснили в региональном пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, допускается вакцинация граждан, перенесших заболевание коронавирусной инфекцией до истечения полугодичного срока. Решение о необходимости вакцинации переболевших принимает лечащий врач. Если тест отрицательный при наличии больных в семье, необходимо повторить его и поставить тест на наличие антител класса М. У свежего случая антитела класса М при отсутствии положительного ПЦР позволяют ставить диагноз и вносить в ЕПГУ, - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 ноября, в донском регионе за стуки выявили еще 649 случаев заболевания COVID-19, умерли еще 20 человек. Лечение в стационарах получают 5324 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 395.

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