Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 ноября: семибалльные пробки сковали город

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 8 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Немировича-Данченко, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Соколова, Чехова, Крепостном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Еременко, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, 2-я Краснодарская, Спартаковская, Мадояна, Лесопарковая, Тружеников, 3-я Круговая и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, переулку Авиамоторному, а также Орбитальная, Волкова, Бодрая, Добровольского, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Панфиловцев, Щербакова, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, Чистопольская, Селиванова, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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