Ростовчанам предложили участие в субботнике в аварийном доме с ангелами

В Ростове горожан приглашают на субботник Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице местным жителям предложили принять участие в субботнике, который состоится в Доходном доме наследников В.Р. Максимова. Стоит отметить, что ростовчане прозвали это здание "домом с ангелами". К слову, на данный момент оно признано аварийным. На субботник жителей города зовут в "Инстаграме" комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

- Приглашаем всех желающих принять участие в субботнике на объекте культурного наследия регионального значения, - зовут ростовчан проявить активность.

Организаторами значатся администрация Ленинского района и комитет по охране объектов культурного наследия. Надо сказать, что ростовчанам эта идея не по нраву. В комментариях люди выразили опасение за свою безопасность во время уборки аварийного объекта и сомнение. что здание как следует будет законсервировано, и на него снова не покусятся вандалы.

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