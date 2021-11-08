Ростовчанам рассказали, что делать при диагнозе коронавирус и отрицательных тестах

Что делать переболевшим коронавирусом с отрицательными тестами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в связи со сложной эпидемиологической ситуацией была введена система QR-кодов. Таким пропуском в общественные места могут обладать прошедшие полную процедуру вакцинации или те, кто перенес заболевание.

Но многие горожане даже при диагнозе "коронавирус" имели отрицательные тесты. И сейчас их очень волнует вопрос, что же делать в сложившейся ситуации, ведь антитела уже есть, а кода нет.

- В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, допускается вакцинация граждан, перенесших заболевание коронавирусной инфекцией до истечения полугодичного срока. Решение о необходимости вакцинации переболевших граждан принимает лечащий врач. В случае если тест отрицательный – при наличии больных в семье, необходимо повторить его и поставить тест на наличие антител класса М. У свежего случая антитела класса М при отсутствии положительного ПЦР позволяют ставить диагноз и вносить в ЕПГУ, - говорится в тексте сообщения регионального оперативного штаба.

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