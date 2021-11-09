Отключение света в Ростове-на-Дону 9 ноября 2021 года: жители Северного останутся без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 ноября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 9 ноября, с 9 до 17 часов электричество отключат на просп. Королёва 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2; ул. Добровольского 15/4, ул. Комарова 18/3.

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