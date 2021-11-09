Прокуратура обязала ростовскую компанию выплатить своим сотрудникам 1,9 миллиона рублей

Ростовское предприятие после визита прокуратуры выплатило зарплаты сотрудникам
Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
В донской столице известное предприятие задолжало своим сотрудникам более 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Компания нарушила трудовое законодательство. 69 работников долгое время не получали свою заработную плату.
- Прокуратурой директору предприятия внесено представление. В отношении юридического лица и руководителя фирмы возбуждены дела об административных правонарушениях, по статье 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства", - говорится в тексте сообщения.
На данный момент все долги перед сотрудниками погашены.
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Он не платил им зарплату более двух месяцев.