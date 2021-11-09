На этой неделе ростовчан ожидают заморозки

В Ростове ожидаются заморозки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На нынешней неделе ростовчан ожидают легкие заморозки. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Уже следующей ночью столбики термометров опустятся до отметки в -3 градуса. Но днем 10 ноября воздух сможет прогреться до +5 градусов, 11-го числа будет немного прохладнее -до +3 градусов.

В ночь с четверга на пятницу температура воздуха опустится до -2 градусов. В дневные часы столбики термометров достигнут отметки в +6 градусов.

К выходным ожидается небольшое потепление. В темное время суток температура воздуха составит +2...+3 градуса, а днем - до +10 °С.

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Первые снежинки опустятся на землю только в конце ноября.