На этой неделе ростовчан ожидают заморозки

В Ростове ожидаются заморозки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На нынешней неделе ростовчан ожидают легкие заморозки. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.
Уже следующей ночью столбики термометров опустятся до отметки в -3 градуса. Но днем 10 ноября воздух сможет прогреться до +5 градусов, 11-го числа будет немного прохладнее -до +3 градусов.
В ночь с четверга на пятницу температура воздуха опустится до -2 градусов. В дневные часы столбики термометров достигнут отметки в +6 градусов.
К выходным ожидается небольшое потепление. В темное время суток температура воздуха составит +2...+3 градуса, а днем - до +10 °С.
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