Власти объяснили нехватку питьевой воды в ковидном госпитале Ростова

В лечебных учреждениях разрешена только кипяченая в чайниках или бутилированная вода Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове на нехватку питьевой воды в ковидном госпитале больницы № 4 пожаловалась одна из женщин. На странице в Facebook очевидица заявила, что людей обеспечивают питьем только родственники, причем в медучреждение запрещено приносить большие бутыли.

- Подскажите, куда можно обратиться с жалобой об отсутствии питьевой воды в ковидном госпитале на базе больницы № 4? Родственники вынуждены каждый день или через день приносить воду в бутылках. Еще и ограничение на передачу сделали 2 литра. Бутылку в 5 литров уже не принимают, отказываются, - написала автор поста.

В региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19 пояснили, что по нормативам в лечебных учреждениях разрешена только кипяченая в чайниках или бутилированная вода.

- Ее стоимость не включена в тарифы ОМС, она не входит ни в одну из диет. Бюджет на содержание пациентов в больницах привязан к тарифу ОМС. Питание пациентов организовано в соответствии с приказом Минздрава. Приобретение бутилированной воды за счет средств ОМС возможно только в том случае, если водоснабжение в учреждении не соответствует санитарным нормам, - пояснили жителям Дона.

Власти также добавили, что администрация больницы № 4 уже закупила кулеры для госпиталя, их должны установить в конце недели на каждом этаже. Кроме того, бутилированную питьевую воду периодически приобретают на деньги спонсоров.

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