9 ноября в Ростове ожидается сильный дождь

Непогоду, по возможности, рекомендуют переждать дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове днем 9 ноября и до конца суток ожидаются осадки, возможен сильный дождь. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

Непогоду, по возможности, рекомендуют переждать дома или в любом другом помещении. Нужно держаться как можно дальше от легких построек и рекламных щитов. Нельзя стоять или парковаться деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Опасно для жизни переходить улицу в потоке воде или приближаться к оборванным проводам. При скачках напряжения в электросети следует отключить все электроприборы. При ЧП следует звонить по номеру «112».

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