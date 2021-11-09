Напряженную эпидобстановку прокомментировали власти Ростовской области

Текущую обстановку охарактеризовали как напряженную с тенденцией к стабилизации Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, как сказались нерабочие дни на заболеваемости коронавирусом в Ростовской области, можно будет судить только на следующей неделе. Пока эпидобстановка остается напряженной, сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- Текущую обстановку можно охарактеризовать как напряженную с тенденцией к стабилизации. Показатели - следствие высокого коэффициента заражаемости в третьей декаде октября. Если говорить об эффекте от принятых ранее ограничительных мер, то какие-либо выводы делать пока преждевременно. Учитывая характер развития вирусной инфекции, результат от разрыва цепочки заражений в нерабочие дни может проявиться на будущей неделе, - пояснили в пресс-центре.

Такое заявление власти сделали после информации о высокой смертности инфицированных пациентов. Донской регион оказался в числе территорий с самым большим количеством летальных исходов. За месяц с COVID-19 умерли 1742 человека. Более высокий уровень только в Москве (1978 смертей) и Свердловской области (1803).

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