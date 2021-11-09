Лечение в стационарах получают 5324 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 20 пациентов с COVID-19 скончались в Ростовской области. Эти смерти зарегистрировали за сутки. О них стало известно сегодня, 9 ноября, данные опубликовали на сайте правительства региона.

- За сутки зарегистрировали еще 20 умерших с COVID-19. Это 9 женщин 51, 60, 69, 70, 81, 82, 85, 92 лет и 11 мужчин 63, 68, 70, 73, 75, 76, 79, 80, 83, 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7963 жителя Дона, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 5324 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 51 человек, на неинвазивной ИВЛ - 395.

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Это данные на 9 ноября 2021 года (подробности)