Надбавка за секретные документы вылилась для донского чиновника в условный срок

Экс-глава сельского поселения получил 2 года условно с испытательным сроком Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области глава сельского поселения выписал себе надбавку за работу с документами под грифом «секретно» и получил за это 2 года условно, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Известно, что чиновник - экс-руководитель Верхнесеребряковского сельского поселения - подписал распоряжение о ежемесячных надбавках в 39 тысяч рублей. Он получал эти деньги с мая 2015 по июль 2017 года и с августа 2017 по сентябрь 2018 года.

В итоге специалиста осудили в Зимовниковском районе. Вердикт вынесли по статье «Присвоение с использованием служебного положения». Приговор в силу пока не вступил и его еще могут обжаловать.

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