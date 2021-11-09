Владимир Путин назначил новых судей в Ростовской области

Всего новые места получили шесть специалистов
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новых специалистов назначили на должности в судах Ростовской области. Это сделали по указу президента страны Владимира Путина. Утвержденный главой государства документ уже опубликовали на портале правовой информации.
Так, судьями Ростовской областного суда стали Оксана Боровлева и Илонна Новикова. Председателем в этой инстанции теперь будет Елена Золотарева.
Председателем Ворошиловского районного суда Ростова стал Дмитрий Григорьев, новым судьей будет Александр Юдин. Судьей в Белокалитвинском городском суде назначили Евгению Туголукову.
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