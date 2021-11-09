В Астраханской области у приезжего из Краснодарского края изъяли более 1 тонны живых раков

В грузовике оказалось более 22 тысяч раков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Калмыкия и Астраханской области вместе с полицией пресекли незаконный оборот водных биоресурсов. В Камызякском районе задержали жителя Краснодарского края, который пытался вывезти более 1 тонны пресноводных живых раков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Задержан автомобиль Hyundai Porter, за рулем машины находился житель Краснодарского края, который пытался незаметно вывезти более 22 тысяч пресноводных живых раков, - говорится в сообщении.

Общий вес продукции, которую пытались вывезти, превысил тонну. Реализовав такую партию по рыночной стоимости, можно заработать более 600 тысяч рублей.

Поскольку документов у водителя на товар не нашлось, раков изъяли.

Сейчас правоохранительными органами проводится проверка.

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