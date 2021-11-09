Самый душевный фотоконкурс: Присылайте свои фотографии и выигрывайте призы

Фото: freepik.com

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе от "Комсомольской правды". Вы можете прислать фото с совместной фотосессии, больших или маленьких праздников, поездки на море или пикника на берегу Дона, с прогулки или спортивных соревнований, семейных посиделок, мастер-классов или долгожданной встречи родственников. Главное – фото должно быть позитивным, интересным, чтобы сразу стало ясно – ваша семья дружная, веселая, энергичная!

Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста. На конкурс принимаются семейные фотографии (как недавние, так и из семейного архива).

Узнать подробности и отправить свою заявку можно по ССЫЛКЕ.

Голосуйте, участвуйте, выигрывайте призы!