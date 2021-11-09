Для нереста рыбы в Астраханской области расчищают Волгу

Меры должны поддержать биологическое разнообразие и численность рыбных ресурсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Астраханской области для благоприятного нереста рыб идет расчистка реки Волги. Каспийский филиал «Главрыбвода» проводит работы по поддержанию глубин акватории и на суше в рамках реализации федерального проекта «Оздоровления Волги». Об этом сообщает «КП — Астрахань».

- Специалисты удалили жёсткую водную растительность на площади 4 тысячи га, а также провели работы по расчистке русел от заиливания наносов, песка и грунта, - говорится в сообщении.

В 2021 году начали расчистку Бардынинского канала-рыбохода Камызякского района протяжённостью 24,2 километра, а также Карайского и впадающих в него трех каналов-рыбоходов протяжённостью 115,1 километра. Работы по углублению дна планируется завершить до конца текущего года.

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