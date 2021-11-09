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Происшествия9 ноября 2021 16:46

Элистинский таксист в порыве гнева сломал ногу пассажирке

Теперь злоумышленник предстанет перед судом
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии таксист сломал ногу пассажирке

В Калмыкии таксист сломал ногу пассажирке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Элистинская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя, работающего таксистом. Его заподозрили в совершении преступления по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователям удалось выяснить, что водитель такси в августе текущего года ночью забрал 27-летнюю клиентку от одного из городских ресторанов. В ходе поездки ему не понравилось поведение пассажирки, за что он ударил ее рукой по лицу. Остановив автомобиль и дождавшись, когда женщина выйдет, злоумышленник ногой ударил по ноге потерпевшей, сломав при этом кости голени и причинив тем самым тяжкий вред ее здоровью.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.