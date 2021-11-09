В Ростове накрыли нелегальный табачный цех с оборотом в 300 млн рублей

На предприятии нашли свыше 300 тысяч пачек сигарет и 15 тонн табачного сырья. Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

В Ростове накрыли нелегальный цех по производству табачных изделий. Предварительно, эта точка приносила организаторам около 300 млн рублей в месяц. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

По данным ведомства, цех находится на окраине донской столицы. Штурм провели представители ФСБ и Росгвардии. В помещениях нашли две технологические линии, с которых готовую продукцию развозили по всему Южному федеральному округу.

Всего на предприятии изъяли свыше 300 тысяч пачек сигарет, 15 тонн табачного сырья, порядка 1 млн заготовок пачек, упаковочный материал, фурнитуру и более 130 тысяч акцизных марок с признаками подделки. Уже возбуждены уголовные дела. Предполагаемого организатора взяли под стражу.

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