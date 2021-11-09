На Дону осужденный по делу о массовом отравлении таллием собирается оспорить приговор

Владислав Шульга получил 8 лет тюрьмы

В Ростовской области Владислав Шульга, который получил 8 лет тюрьмы по делу о массовом отравлении таллием, намерен оспорить приговор. По мнению мужчины, вердикт был несправедливым.

- От такого суда ждать справедливого решения не приходится. По сути, я могу сказать, в суде такие же преступники, поэтому на справедливый приговор я не рассчитываю, - сказал Владислав Шульга.

Бывшего инженера ТАНТК имени Бериева задержали в апреле 2018 года. По данным следствия, специалист поссорился с сотрудником из юридического отдела и решил проучить его. Для этого в своем гараже из припоя он получил таллий, который подсыпал в бутыли с водой. После этого отравились сам обидчик мужчины и еще несколько десятков человек.

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