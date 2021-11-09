Более 90% жителей Ростовской области приняли участие в переписи населения

В Ростове уже переписались более миллиона человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Дону в переписи населения приняли участие уже 3,8 млн человек. Это 92% населения. Обновленные цифры обнародовал Ростовстат, сообщает сайт донского правительства.

- До завершения акции осталось меньше недели. Мы вошли в заключительную фазу переписной кампании. Активно проявили себя сельские районы, шахтерские территории, города Батайск и Каменск-Шахтинский. Ростов-на-Дону на завершающем этапе переписи превышает среднеобластные показатели - уже переписались более миллиона жителей донской столицы, - рассказала руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

При этом через портал госуслуг самостоятельно заполнили анкеты более 650 тысяч жителей Дона. Теперь онлайн опрос продлили до 14 ноября, в этот день Всероссийская перепись завершится.

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