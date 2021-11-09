Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 ноября: заторы в городе оценены в шесть баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 9 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Кировском, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, 2-я Краснодарская, Спартаковская, Мадояна, Лесопарковая, Зорге и проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, а также Орбитальная, Беляева, Бодрая, Добровольского, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Панфиловцев, Щербакова, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, Чистопольская, Селиванова, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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