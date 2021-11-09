Женщина-пешеход получила травмы в ДТП с иномаркой в Ростовской области

В Ростовской области женщина пострадала в аварии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась аварии, в которой пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 8 октября, около трех часов дня в городе Шахты. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля BMW-520 не пропустил 43-летнюю женщину-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Мировая Коммуна в районе дома № 3А.

В результате это дончанка оказалась под колесами авто и получила травмы. Прибывшие к месту происшествия врачи скорой помощи доставили ее в больницу. На данный момент о ее состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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