Таганрог начал активно наращивать темпы вакцинации

В Таганроге выросли темпы вакцинации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге стали активно расти темпы вакцинации. Об этом сообщает городская администрация.

В настоящее время первым компонентом вакцинировались 96 516 человек, полностью прошли вакцинацию 76 540 таганрожцев. В городе работают 14 стационарных и 9 мобильных пунктов вакцинации, а также медики выезжают на предприятия и в организации. Отмечается, что вакцина в городе имеется в полном объеме.

- Специалисты отмечают, что антитела к вирусу исчезают через некоторое время. Именно поэтому нужно вовремя ревакцинироваться, что позволит защитить организм от возможных новых штаммов COVID-19 и вспышки заболевания. Ревакцинацию от коронавируса прошли уже 1859 жителей Таганрога. Ее проводят во всех прививочных пунктах, - говорится в тексте сообщения.

По мнению медиков, ревакцинация требуется и тем, кто ставил прививку, и тем, кто перенес заболевание.

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Власти говорят, что ее стоимость не включена в тарифы ОМС.