В Ростове в среду ожидается ураганный ветер

Ростовчан ждет ураганный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице утром и днём в среду, 10 ноября ожидается ураганный ветер. Его порывы временами будут достигать 15 - 18 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики ростовского гидрометцентра.

Спасатели предупредили, что в таких погодных условиях возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Просим жителей соблюдать осторожность: держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев; не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями; при скачках напряжения в электросети отключить все электроприборы; не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т.д., - напомнили в управлении ГО и ЧС по Ростовской области.

В экстренных ситуациях горожан просят звонить по номеру «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на 10 ноября 2021: первый снег прогнозируют синоптики.

Синоптики спрогнозировали первый снег в Ростовской области в ближайшие сутки.