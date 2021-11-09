Масштабное мероприятие в сфере добровольчества пройдет в Ростове

В Ростове в третий раз пройдет мероприятие "ДоброФест" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице через месяц, 8 декабря, состоится одно из самых масштабных мероприятий в сфере добровольчества - «ДоброФест». Оно проходит в городе уже в третий раз. Его организаторами являются комитет по молодежной политике Ростовской области и государственное автономное учреждение «Донской волонтерский центр». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Цель мероприятия - популяризация добровольческой деятельности среди молодежи и формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения.

- Донские волонтеры принимают самое активное участие во всех социально значимых событиях различного уровня – от муниципального до международного. Добровольцы оказывают поддержку медикам и нуждающимся людям в условиях пандемии, участвуют в проведении Всероссийской переписи населения, различных патриотических мероприятий, донорстве крови, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. - И проведение «Доброфеста» - это прекрасная возможность поблагодарить волонтеров за их порой сложную, но очень важную для всего общества, работу.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, обучающие лекции и многое другое. По итогу состоится награждение победителей тематических добровольческих конкурсов и самых активных волонтеров во всех муниципальных образованиях Ростовской области по итогам 2021 года.

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