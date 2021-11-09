Почти полсотни килограмм свежей рыбы не пустили из Ростовской области на Украину

Партию свежей рыбы не пропустили через границу в Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора не пропустили через границу почти полсотни килограмм свежей рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перевозчики хотели отправить в Украину 47 килограммов свежей рыбы. При проведении документарного контроля партии было установлено, что у них отсутствуют ветеринарные документы.

- Должностными лицами ведомства составлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Выпуск груза запрещен, - говорится в тексте сообщения.

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