Почти полсотни килограмм свежей рыбы не пустили из Ростовской области на Украину

Партию свежей рыбы не пропустили через границу в Ростовской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области на автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» в ходе проверки сотрудники Россельхознадзора не пропустили через границу почти полсотни килограмм свежей рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Перевозчики хотели отправить в Украину 47 килограммов свежей рыбы. При проведении документарного контроля партии было установлено, что у них отсутствуют ветеринарные документы.
- Должностными лицами ведомства составлен акт о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров, подконтрольных государственному ветеринарному надзору. Выпуск груза запрещен, - говорится в тексте сообщения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое дончан лишились трех тысяч рублей за нелегальную торговлю коровами.
Продавцы нарушали ветеринарное законодательство.