Отключение света в Ростове-на-Дону 10 ноября 2021 года: без света останутся несколько районов города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 ноября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 10 ноября, с 9 до 17 часов электричества не будет на просп. 40 летия Победы 96-178; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84; ул. Равенства 69-93, 66-84; ул. Гарибальди 83-85, 80-84, ул. Новостроевская 153-167, 162-184; ул. Ленина 81А, 81/1, 81/2; ул. Шеболдаева 4, 4А, 6/2, 6/3; ул. Детская 137-207, 136-184, 184А; пер. Конный 25-45, 34-56; ул. Книжная 125-159, 140-170; пер. Красной Звезды 33-43, 32-48; ул. Марины Расковой 21-61, 24-60; ул. Российская 1, 2-14; ул. Курчатова 2, 2А, 2Б.

С 9 до 18 часов обесточат ул. Подтелкова 39-45; пер. Сухумский 2-18.

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