Ростовчанам предложили выбрать имена для двух самок кенгуру

Ростовчане выберут имена двум кенгуру. Фото: ростовский зоопарк

В донской столице местные жители выберут имена для двух новеньких самок серых кенгуру, которые прибыли в ростовский зоопарк из Новосибирска еще в августе. Об этом сообщает пресс-служба донского зоосада.

На данный момент кенгуру этого вида имеются только в новосибирском и ростовском зоопарках. Животные уже прошли карантин и хорошо адаптировались.

- Кенгуру очень любопытные и довольно близко подходят к ограждению вольера, - говорится в сообщении.

Конкурс на выбор имени будет проходить в два этапа. Первый из них продлится до субботы, 13 сентября. Сотрудники зоопарка отберут восемь самых популярных имен из предложенных горожанами. А второй этап пройдет в официальных группах зоосада в социальных сетях.

Северные серые кенгуру гораздо больше, чем кенгуру Беннета, так знакомые ростовчанам. Их прыжки в длину достигают до 10 метров, а также они могут развивать скорость бега до 50 километров в час.

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