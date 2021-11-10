19-летний водитель «ВАЗа» и его пассажир пострадали в ДТП на донской трассе

Сейчас правоохранители проводят проверку Фото: Сергей ГАПОН

Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной в Ростовской области. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вчера вечером, около 16.09. Предварительно, владелец Mercedes-Benz при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и врезался во встречный «ВАЗ-21093». После этого отечественная легковушка столкнулась с попутным Renault Duster.

- В итоге пострадали 19-летний водитель «ВАЗа» и его пассажир. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, - добавили в УГИБДД.

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