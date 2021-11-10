Еще 648 жителей Ростовской области к утру 10 ноября заболели коронавирусом

Лечение в стационарах получают 5305 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 648 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3868. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 200. Далее идут Шахты - 34, Волгодонск - 32, Таганрог - 32, Новочеркасск - 22, Аксайский район - 19, Новошахтинск - 13, Азовский район - 13, Азов - 12, Батайск - 11, Каменск-Шахтинский - 10, Белокалитвинский район - 10, Сальский район - 10.

В Константиновском и Миллеровском районах - по 8 случаев, в городе Гуково, Зерноградском, Кагальницком, Каменском, Неклиновском, Орловском, Песчанокопском и Усть-Донецком районах — по 7. Меньше всего положительных тестов в Дубовском, Куйбышевском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 5305 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 35 человек, на неинвазивной ИВЛ - 412.

Также зарегистрировали за сутки еще 32 умерших пациента с COVID-19. Это 20 женщин 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 80, 82, 84, 85, 88, 93 лет и 12 мужчин 41, 59, 69, 70, 73, 75, 79, 80, 81 года, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами инфекции стали 8013 человек.

В лабораториях региона за прошедшие 24 часа провели 15042 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 323,28.

Прививки сделали 1735,52 тысячи человек, за сутки - 4022. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1648,9 тысячи человек, за сутки - 2553.

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