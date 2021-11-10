Почта России обработала более 63 млн почтовых отправлений в Ростовской области с начала года

Фото: Почта России

По итогам 9 месяцев объемы внутрироссийской почты в Ростовской области составили 80% от всех отправлений. По международному направлению было обработано более 6 млн писем и посылок, основная часть которых –– входящий поток. Чаще всего ростовчане заказывают отправления из Китая и Сингапура.

- С ростом объемов доставки почты увеличилась потребность в развитии каналов выдачи отправлений. В наших планах установить в Ростовской области 105 почтоматов. Часть из них уже прибыла в Ростов-на-Дону и будет установлена в этом году в магазинах «Магнит», отделениях «Почта Банка», офисах МТС и других локациях. Это позволит снизить нагрузку на почтовые отделения, а наши клиенты смогут получить свои заказы в шаговой доступности от дома или работы, –– отметил Андрей Ершов.

Ежемесячно в нашем регионе активно пользуются мобильным приложением компании 150 000 человек. Чаще всего пользователи отслеживают посылки, а еще оформляют и оплачивают отправления. В 2021 г. количество посылок, оформленных онлайн, по сравнению с прошлым годом увеличилось почти на 20% и составило 508 000 отправлений.

- В этом году мы запустили несколько удобных и полезных сервисов в мобильном приложении и на сайте Почты России. Это бесплатная электронная доверенность, которую быстро можно оформить на любое доверенное лицо. А также оплата доставки за счет получателя. В мобильном приложении появилась система бонусов –– 5% от стоимости отправки возвращается на счет клиента для оплаты последующих отправлений, а при оплате VISA –– 10%, –– добавил Андрей Ершов.

У корпоративных клиентов востребована услуга «Легкий возврат». Клиенты интернет-магазинов с подключенной услугой могут вернуть заказ бесплатно и быстро в любом почтовом отделении. Почти 10 000 заказов от клиентов оформлено через сервис «Легкий возврат» в 2021г. Это на 41% больше, чем в прошлом году. В Ростовской области почти 1 400 корпоративных клиентов выбрали своим логистическим партнером Почту России. В 2021 г. ежемесячно в среднем 25–30 компаний начинают свое сотрудничество с почтой.