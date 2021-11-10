Сколько будет стоить обновление транспортной системы Ростова: директор Департамента транспорта Христофор Ермашов расскажет в эфире радио «КП»

Общественному транспорту — зеленый свет: как изменится транспортная система в Ростове-на-Дону?

В среду, 10 ноября, в 17.03, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» поговорим о будущем городского общественного транспорта в донской столице. В программе «Городская среда» выступит глава Департамента транспорта Христофор Ермашов.

Поговорим о том, как поменяется жизнь ростовчан в связи с изменениями в общественном транспорте.

Напомним, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2021-2025 годы и прогнозный период до 2035 года приняли на последнем заседании гордумы. Эта программа предусматривает ремонт и реконструкцию существующей трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Также будет создана сеть линий внутригородского легкого рельсового транспорта, основанная на трансформации существующей трамвайной сети со скоростными участками и перспективой дальнейшего развития.

О том, сколько времени и средств понадобится на столь масштабные работы, а также о подробностях некоторых решений спросим в прямом эфире директора Департамента транспорта Ростова Христофора Ермашова. Звоните и задавайте свои вопросы по номеру, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон прямого эфира программы "Городская среда" - 8(863) 333-25-22.

Задавайте свои вопросы директору департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофору Ермашову начиная с 17.03.