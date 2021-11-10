Элистинка потеряла почти два миллиона, желая разбогатеть

В Калмыкии местная жительница лишилась почти двух миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Элисты потеряла почти два миллиона рублей, желая заработать на инвестициях.

Потерпевшая обратилась в местный отдел полиции и рассказала, что в конце октября ей позвонила неизвестная женщина и предложила в приложении просмотреть презентацию по вложению денежных средств в инвестиции. Элистинка тут же согласилась. Через некоторое время ей позвонил мужчина и сообщил, что является ее трейдером.

Действуя по его инструкции, женщина зарегистрировалась на сайте и инвестировала первые 12 тысяч рублей. В течение двух дней потерпевшая совершила еще две сделки с этими деньгами. После получения смс-оповещения о пополнении баланса, женщина перевела еще более 130 тысяч в качестве страхового взноса. Так за две недели элистинка перевела мошенникам 1,9 миллиона рублей. Стоит отметить, что большую часть из них она заняла у друзей и близких

Не получив обещанной прибыли и не вернув свои деньги, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- В настоящее время правоохранителями проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

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В настоящее время ему избирается мера пресечения.