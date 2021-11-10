Владимир Путин наградил орденом Пирогова главного врача роствоской больницы №1

Указ о награждении Дмитрия Сизякина подписал президент Владимир Путин. Фото: сайт правительства РО

Главного врача горбольницы № 1 Ростова Дмитрия Сизякина удостоили ордена Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность в работе. Указ о награждении подписал президент Владимир Путин, сообщает сайт донского правительства.

Дмитрий Сизякин - доктор медицинских наук, профессор, он возглавляет медучреждение с 2013 года. За это время на базе больницы открыли два новых областных центра для лечения детских и взрослых инфекций, а также травматологический, оториноларингологический, неврологический и урологический центры.

В 2018 году Дмитрий Сизякин сделал все возможное для того, чтобы построили и ввели в эксплуатацию модульный инфекционный блок для сопровождения чемпионата мира по футболу.

А в феврале 2020 года открыли первый в регионе госпиталь для заболевших COVID-19. В больнице сейчас задействованы 560 ковидных коек. Работают уже 380 кислородных точек. Оборудовали 70 реанимационных мест и еще 40 коек-палат интенсивной терапии. Всего было госпитализировано более 15 тысяч человек.

- Несмотря на сжатые сроки, отсутствие отработанного механизма больница достойно встретила первую волну. Это удалось сделать благодаря команде квалифицированных специалистов, которые с мной работают, - подчеркнул Дмитрий Сизякин.

Кроме того, больница №1 имени Семашко - единственное лечебное учреждение на Дону, где сейчас оказывают помощь пациентам с коронавирусом, нуждающимся в заместительной почечной терапии.

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