Куриные яйца в Ростовской области в октябре подорожали на 25%

Также на 4,13% повысились цены на птицу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в октябре повысились стоимость некоторых продовольственных товаров, в том числе ощутимо взлетели цены на куриные яйца. Такой вывод можно сделать по опубликованным исследованиям Ростовстата.

Так, в октябре по отношению к сентябрю этого года яйца подорожали на 25,03%. Рост на плодоовощную продукцию зафиксировали в районе 9,32%. На 3,05% больше теперь просят за безалкогольные напитки, на 4,13% повысились цены на птицу.

Ранее аналитики выяснили, что уже в ноябре Ростов обошел донские города по стоимости мяса и сыров. Однако за масло и муку жители южной столицы платят меньше земляков.

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