В Ростовской области полицейские помешали хулиганам устроить массовую драку

Вызова в полицию с сообщением о драке от местных жителей не поступало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В станице Обливской Ростовской области несколько молодых людей решили выяснить кто прав в конфликте и устроили драку. Однако отвести душу и поставить точку с споре хулиганам помешали правоохранители, которые проезжали мимо. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Противостояние даже сняли на видео. Судя по кадрам, разбираться в ситуации пришлось сотрудникам ДПС.

Бузотеров в итоге успокоили и отправили по домам, потому что в пресс-службе главка МВД журналистам «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что вызова в полицию с сообщением о драке от местных жителей не поступало.

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