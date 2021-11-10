Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 ноября 2021 14:48

В Ростовской области полицейские помешали хулиганам устроить массовую драку

Инцидент произошел в станице Обливской
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вызова в полицию с сообщением о драке от местных жителей не поступало

Вызова в полицию с сообщением о драке от местных жителей не поступало

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В станице Обливской Ростовской области несколько молодых людей решили выяснить кто прав в конфликте и устроили драку. Однако отвести душу и поставить точку с споре хулиганам помешали правоохранители, которые проезжали мимо. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Противостояние даже сняли на видео. Судя по кадрам, разбираться в ситуации пришлось сотрудникам ДПС.

Бузотеров в итоге успокоили и отправили по домам, потому что в пресс-службе главка МВД журналистам «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что вызова в полицию с сообщением о драке от местных жителей не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске адвоката осудили за драку с лопатой

Его приговорили к условному лишению свободы сроком на два года (подробности)