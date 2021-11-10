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Общество10 ноября 2021 15:25

16,2% привитых не хватает до порога коллективного иммунитета в Ростовской области

Темпы прививочной кампании на Дону немного выше среднероссийских
Ангелина СКИБА
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Ситуация по COVID-19 в регионе остается напряженной

Ситуация по COVID-19 в регионе остается напряженной

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области для достижения коллективного иммунитета должны привиться еще около 16,2% взрослого населения. Власти намерены достигнуть планки в 80% привитых, но сейчас иммунизацию прошли только 63,88%.

- По-прежнему принципиальным является увеличение темпов вакцинации, - заявил губернатор Василий Голубев.

Темпы прививочной кампании на Дону немного выше среднероссийских. Ревакцинировались уже около 100 тысяч человек.

В целом же ситуация по COVID-19 в регионе остается напряженной. В стационарах находятся 5270 пациентов, на дому лечатся около 11,5 тысячи человек. Загруженность коек в медучрежденях варьируется от от 89% до 92%. Вакцины хватает, иммунизацию прошли уже 63,88% населения. Темпы прививочной кампании немного выше среднероссийских показателей. Ревакцинировались около 100 тысяч человек.

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