Жителей Калмыкии ожидает резкое похолодание

Калмыкию ожидает резкое похолодание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Калмыкию с 10 по 12 ноября опустится холодный атмосферный фронт. Об этом местных жителей предупредили в ГУ МЧС региона.

10 ноября в большинстве районов пройдут дожди, а местами даже сильные дожди. В юго-восточных районах на улицы опустится туман. В отдельных районах порывы северного ветра будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет составлять +1…+6 градусов, а днем столбики термометров будут подниматься до +4…+9 градусов.

А 11 и 12 ноября резко похолодает. Температура упадет до -8 градусов ночью, а днем составит 0...+5 градусов. Ветер стихнет и будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью и утром местами на дорогах возможен гололед.

- Прогнозируется: вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждением кровли зданий, порывами линий электропередач, отключением трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, нарушением систем жизнеобеспечения населения Источник происшествий – сильный дождь, порывы ветра, - говорится в тексте сообщения.

В случае чрезвычайной ситуации жителям предлагается звонить по телефонам: 8(8472) 29-99-99, 101 или 112.

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